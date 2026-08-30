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Царьград

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Козырева и Ламсден уступили в финале WTA 500 в Монтеррее

Козырева и Ламсден уступили в финале WTA 500 в Монтеррее

Русская теннисистка Мария Козырева и британка Майя Ламсден проиграли финал парного турнира WTA 500 в Монтеррее.

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