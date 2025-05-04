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Звезда в прекрасной форме

Звезда в прекрасной форме

Здравствуйте, уважаемая редакция! Нахожусь под большим впечатлением после прочтения истории отца Александра Дьяченко о женщине, которая перед Великим постом потеряла зрение и внезапно исцелилась на Пасху («Теперь я в танке», №10).

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