Звезда в прекрасной форме

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Здравствуйте, уважаемая редакция! Нахожусь под большим впечатлением после прочтения истории отца Александра Дьяченко о женщине, которая перед Великим постом потеряла зрение и внезапно исцелилась на Пасху («Теперь я в танке», №10).