«Год семьи». Кто в 2024 году получит в России скидки на отдых?

Минэкономразвития России совместно с Российским союзом туриндустрии и Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и сервиса объявляет акцию в Год семьи – скидки и спецпредложения для многодетных семей и семей с детьми в гостиницах и на горных курортах страны.