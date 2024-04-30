«Год семьи». Кто в 2024 году получит в России скидки на отдых?

Минэкономразвития России совместно с Российским союзом туриндустрии и Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и сервиса объявляет акцию в Год семьи – скидки и спецпредложения для многодетных семей и семей с детьми в гостиницах и на горных курортах страны.
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