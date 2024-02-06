Токаев назвал имя нового премьера Казахстана

Премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого рекомендовала президенту партия "Аманат".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил лидерам партий в парламенте страны кандидата на пост премьер-министра.
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