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Царьград

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Токаев назвал имя нового премьера Казахстана

Токаев назвал имя нового премьера Казахстана

Премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого рекомендовала президенту партия "Аманат".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил лидерам партий в парламенте страны кандидата на пост премьер-министра.

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