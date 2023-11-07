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Станет ли Центральная Азия очередной разменной пешкой?

Станет ли Центральная Азия очередной разменной пешкой?

В последнее время Вашингтон на мировой арене выглядит, мягко говоря, неубедительно. Только-только забылся фееричный провал американского командования в Афганистане, как вдруг как-то не так все пошло в Европе.

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