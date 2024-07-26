Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

ВСУ попали в окружение под Прогрессом — потеряно все командование рот: новости СВО на утро 27 июля

ВСУ попали в окружение под Прогрессом — потеряно все командование рот: новости СВО на утро 27 июля

фото: ВС РФ уничтожили место сосредоточения техники и солдат ВСУ под Купянском. ВСУ попали в окружение под Прогрессом: потеряно все командование рот По словам бывшего замкомандира нацбата «Азов»* Игоря Мосийчука, ВСУ оказались в тактическом окружении под Прогрессом в ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх