ВСУ попали в окружение под Прогрессом — потеряно все командование рот: новости СВО на утро 27 июля

фото: ВС РФ уничтожили место сосредоточения техники и солдат ВСУ под Купянском. ВСУ попали в окружение под Прогрессом: потеряно все командование рот По словам бывшего замкомандира нацбата «Азов»* Игоря Мосийчука, ВСУ оказались в тактическом окружении под Прогрессом в ДНР.