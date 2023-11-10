Ушли в сеть? Россияне нашли способ выгодно покупать фены, утюги и чайники Елена ГалицкаяСогласно данным агентства INFOLine, в России наблюдается сокращение продаж мелкой бытовой техники, сопровождающееся перестройкой брендов.
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