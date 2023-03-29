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30 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области | ТСН24

30 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области | ТСН24

30 марта – 89 день года, до Нового года осталось 276 дней. Всю информацию о праздниках, которые отмечают сегодня, и о важнейших событиях, происходивших в разные годы в России и в Тульской области, читайте в подборке Тульской службы новостей.

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