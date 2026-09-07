Президент США Дональд Трамп пригрозил ослабить канадский доллар по отношению к американской валюте.В своём посте в соцсетях он подчеркнул, что сложившаяся ситуация неприемлема и долго так продолжаться не может.
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