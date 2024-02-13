Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Минфин сообщает об идее упростить регистрацию бизнеса иностранцами

Минфин сообщает об идее упростить регистрацию бизнеса иностранцами

Минфин: обсуждается упрощение регистрации юрлиц в России для иностранцев Вопрос об упрощении условий для регистрации юридических лиц в России иностранцами из недружественных стран обсуждается, сообщили РБК в Минфине.

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