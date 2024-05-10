Правительство до конца года сформирует реестр наждающихся в соцпомощи

До конца года правительство планирует сформировать реестр людей, нуждающихся в социальной поддержке, сказал исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов во время обсуждения его кандидатуры на пост главы кабмина в Госдуме 10 мая.