Разработана новая технология 3D-печати. Это CHARM3D

Исследователи NUS разработали новую методику 3D-печати для передовой электроникиИсследователи из Национального университета Сингапура (NUS) представили прорывную технологию 3D-печати под названием CHARM3D, которая значительно упрощает производство металлических 3D-структур: разработка, возглавляемая доцентом Бенджамином Ти, позволяет печатать сложные металлические конструкции — такие как вертикальные буквы и кубические каркасы, — без использования вспомогательных материалов или внешнего давления.