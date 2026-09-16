Тамбовский суд приговорил экс-директора ООО "Рони" к 4 годам колонии

Тамбовский областной суд пересмотрел дело экс-директора ООО "Рони" Романа Шамояна, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 84 млн рублей.
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