В США назвали Маска щитом Трампа от критики

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что предпринимателя и главу департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска в Белом доме часто называют «щитом» президента от критики, по мнению экс-советника, Маск однажды потребует за это свою цену.