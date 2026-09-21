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Новости Липецка

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ЦИК: «Единая Россия» лидирует на выборах в Липецком областном Совете

ЦИК: «Единая Россия» лидирует на выборах в Липецком областном Совете

После обработки более 63% протоколов лидирует «Единая Россия» с результатом 49,36%, КПРФ на втором месте с 17,64%, а ЛДПР — на третьем с 9,80%.

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