Нужно ли разговаривать с ребенком, пока он еще не родился? Отвечает исследование

Нейробиологи из Университетов Падуи (Италия) и Париж-Сите (Франция) нашли доказательства того, что на развитие мозга младенцев, находящихся еще в утробе матери, влияет речь, которую они слышат от своих матерей.
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