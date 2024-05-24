В Госдуме предложили сократить на два часа рабочую пятницу для женщин

Global Look Press/Jenny Norquist/moodboard Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением сократить на два часа рабочий день пятницы для женщин с сохранением средней заработной платы, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий запрос.
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