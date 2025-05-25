Песков: Трамп говорил с Путиным на английском во время телефонного звонка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе телефонного общения с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом Владимир Путин слышал исходную английскую речь своего визави.
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