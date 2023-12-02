Фантомные боли окопной войны

Слушая в последнее время всё более частые разговоры западных экспертов и политиков о необходимости перемирия или заморозки конфликта на Украине, мы, как мне кажется, не совсем верно понимаем их мотивацию.
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