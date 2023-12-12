В ранней Вселенной было много кислорода

Используя новейший спектрограф космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), астрономы обнаружили доказательства того, что межзвездный кислород был гораздо более распространен во многих древних галактиках, чем считалось ранее.
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