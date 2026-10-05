Задержанный в Пермском крае передал Киеву личные данные работников завода ОПК

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Задержанный в Пермском крае россиянин по заданию украинских спецслужб устроился на завод ОПК для совершения диверсии, он передал куратору номера мобильных телефонов и личные данные сотрудников предприятия, а также осуществил съемку 11 цехов завода.