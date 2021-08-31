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В Петрозаводске идет строительство исторически востребованного храма

В Петрозаводске идет строительство исторически востребованного храма

По благословению Архиепископа Петрозаводского и Карельского Мануила в Петрозаводском микрорайоне Кукковка строится приход Храма Казанской иконы Божией Матери Храм будет построен в сквере «Беличий остров» на месте пересечения улиц Ровио и Торнева.

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