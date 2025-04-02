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Овечкин побил рекорд НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте от 30 лет

Овечкин побил рекорд НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте от 30 лет

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по голам за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди игроков в возрасте 30 лет и старшеВ матче против хоккейного клуба (ХК) «Бостон Брюинз» 2 апреля российский спортсмен отличился заброшенной шайбой, которая стала для него 416-й с момента достижения 30-летнего возраста.

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