Овечкин побил рекорд НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте от 30 лет

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по голам за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди игроков в возрасте 30 лет и старшеВ матче против хоккейного клуба (ХК) «Бостон Брюинз» 2 апреля российский спортсмен отличился заброшенной шайбой, которая стала для него 416-й с момента достижения 30-летнего возраста.