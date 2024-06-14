На границе с Беларусью Литва ведет строительство военного поселения для немецких солдат. В непосредственной близости от деревни Руднинкай (Шальчининкский район) литовская сторона приступила к возведению военного поселения.
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