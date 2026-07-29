В РФ могут изменить закон из-за дела с нападением на ученого Зезина

vagas Karlito И это правильно! дети эту мерзость видеть не должны! А то что они стали причиной к сожалению это быдлятина взрослых с такой реакцией на воспитание от посторонних людей!

SI Sergey Ivanov Чушь! Должны видеть! Потому, что эту мерзость творят их отцы! Так пусть они с малых лет учатся ненавидеть насилие и тех, кто это насилие причиняет. Ну, а пока мы будем вот так целомудренно оберегать этих деток- тогда нечего удивляться, что из них вырастут мерзавцы.