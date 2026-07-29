В России предложили ужесточить наказание за преступления, совершенные в присутствии несовершеннолетних.
В РФ могут изменить закон из-за дела с нападением на ученого Зезина
Комментарии
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vagas Karlito
И это правильно! дети эту мерзость видеть не должны! А то что они стали причиной к сожалению это быдлятина взрослых с такой реакцией на воспитание от посторонних людей!
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1 м.
SI
Sergey Ivanov
Чушь! Должны видеть! Потому, что эту мерзость творят их отцы! Так пусть они с малых лет учатся ненавидеть насилие и тех, кто это насилие причиняет. Ну, а пока мы будем вот так целомудренно оберегать этих деток- тогда нечего удивляться, что из них вырастут мерзавцы.
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1 м.
vagas Karlito
Возражать трудно! Но испорченность взрослых дети не всегда способны понять правильно! Это вроде того ,- что лица закрывают у нас тех кто совершает непотребное! Да воспитывает отношение людей а не оценки! А сейчас определенного отношения не будет ибо многие это восприняли с других позиций и оправдывают уже этих кто ногами старика бил! Детям просто самим не разобраться"!
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1 м.
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