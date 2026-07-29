Политика как он...
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Политика как она есть

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В РФ могут изменить закон из-за дела с нападением на ученого Зезина

В РФ могут изменить закон из-за дела с нападением на ученого Зезина

В России предложили ужесточить наказание за преступления, совершенные в присутствии несовершеннолетних.

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Комментарии
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vagas Karlito
И это правильно! дети  эту  мерзость видеть не должны! А то что они стали причиной  к сожалению это  быдлятина взрослых с такой реакцией на воспитание от посторонних людей!
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1 м.
SI
Sergey Ivanov
Чушь! Должны видеть! Потому, что эту мерзость творят их отцы! Так пусть они с малых лет учатся ненавидеть насилие и тех, кто это насилие причиняет. Ну, а пока мы будем вот так целомудренно оберегать этих деток- тогда нечего удивляться, что из них вырастут мерзавцы.
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1 м.
vagas Karlito
Возражать трудно! Но испорченность взрослых дети не всегда способны  понять правильно! Это вроде того ,- что  лица   закрывают  у нас  тех кто совершает непотребное! Да воспитывает  отношение людей  а не оценки! А сейчас определенного отношения не будет ибо   многие это восприняли с других позиций и оправдывают уже  этих кто ногами старика бил! Детям просто самим не разобраться&quot;!
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1 м.