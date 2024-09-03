Беглов: новый жилой район в Красносельском районе получит всё необходимое для комфортной жизни

Вопрос застройки квартала уже рассматривался городским правительством в ноябре прошлого года На совещании с командой Санкт-петербургского правительства, губернатор Александр Беглов одобрил проект нового квартала между Колобановской улицей, улицей Коммунаров и рекой Дудергофка.
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