Беглов: новый жилой район в Красносельском районе получит всё необходимое для комфортной жизни

Вопрос застройки квартала уже рассматривался городским правительством в ноябре прошлого года На совещании с командой Санкт-петербургского правительства, губернатор Александр Беглов одобрил проект нового квартала между Колобановской улицей, улицей Коммунаров и рекой Дудергофка.