Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ГК «АСТ» из Нижнего Новгорода подвели промежуточные итоги внедрения инструментов бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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