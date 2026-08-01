Страна и люди
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Страна и люди

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Поляки нашли как минимум 11 причин, почему залетевшая к ним ракета не была сбита

Поляки нашли как минимум 11 причин, почему залетевшая к ним ракета не была сбита

В ночь с 29 на 30 июля неопознанная ракета пересекла польскую границу, пролетела более 100 км и упала в поле возле Тарнава-Колонии, создав внушительную воронку Польская авиация была поднята заранее, наземные системы ПВО были приведены в готовность, командование имело разрешение на применение оружия — и все это на пятый год рассказов о «русской угрозе».

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