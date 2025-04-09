Прогноз погоды в Крыму на 9 апреля В Симферополе +7 и снег В Севастополе +8 и дождь со снегомВ Евпатории +8 и небольшой дождьВ Черноморском +6 и дождьВ Джанкое +8 и небольшой дождьВ Ялте +7 и облачно с прояснениямиВ Алуште +8 и небольшой дождьВ Керчи +7 и небольшой дождьВ Армя.