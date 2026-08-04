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Burito, Hollyflame и молодые рэперы. Как в 2026 году на Алтае пройдет "Шум Катуни"

Burito, Hollyflame и молодые рэперы. Как в 2026 году на Алтае пройдет "Шум Катуни"

Гостей фестиваля на "Бирюзовой Катуни" ждут бесплатные концерты, конкурс молодых музыкантов, гастрономическая площадка и семейные развлечения Большой музыкальный фестиваль "Шум Катуни" пройдет в августе в Алтайском крае.

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