Стало известно об игре Трампа и Си Цзиньпина в гляделки

США и Китай ждут «кто первый моргнет» в торговых переговорах, обратившись первым, поэтому ни президент Дональд Трамп, ни председатель КНР Си Цзиньпин не хотят проявлять инициативы для проведения телефонного звонка.
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