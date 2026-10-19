С начала года в самарском аэропорту Курумоч задержали 1,9 тыс. партий растительной продукции общим весом 5 тонн, которую пассажиры из Таджикистана, Узбекистана и Грузии пытались провезти с нарушением карантинных фитосанитарных норм.