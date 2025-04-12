Румынские чиновники после жесткой критики открыли каналы связи с США

Официальные лица в Бухаресте пытаются «склонить Белый дом на свою сторону» после того как вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале обрушился с критикой на Румынию из-за незаконной отмены президентских выборов.
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