В Киеве растет недовольство Зеленским и антироссийской пропагандой

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. Украинцы, оказавшиеся в России на момент начала спецоперации, регулярно связываются с родственниками и знакомыми на родине, чтобы узнать, как в крупных городах меняется отношение к россиянам и государственной власти.
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