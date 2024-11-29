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Узбекистан «наехал» на Кремль? В России отказались от закона против мигрантов: они и дальше будут завозить свои семьи

Узбекистан «наехал» на Кремль? В России отказались от закона против мигрантов: они и дальше будут завозить свои семьи

NEWS.ru Автор: Дмитрий Горин Если человек приезжает к нам на сезонную работу, то, какого черта он тащит с собой свою семью? Это не я сказал.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Кто бы в этом сомневался, дальше чем сотрясать воздух и кормить народ обещаниями власть ни на что не способна... Подняли шумиху, чтобы больше занесли им диаспоры денег и все, свое благосостояние улучшили, сделали себе подарки к новому году , в содружестве м за счет диаспор, в ущерб интересам своего народа и предательства интересов России.... Ну ну добром это не кончится....
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4 час.
Илхом Умаров
Раньше без мигрантов Россия как то жила. Привозить только по трудовым договорам, если они всё-таки нужны, но кто пригласил, тот пусть и платит государству все необходимые налоги и т.д. , но по-белому. И нужно регулярно проверять.
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3 час.
НП
Наталья Павлова
И пусть приглашающий оплачивает не только налоги, но и медицинское обслуживание, обучение мигрантских завезённых детей, а также лечение избитых мигрантёнышами и мигрантами российских детей и граждан. И это далеко не полный перечень того, за ЧТО пусть платит тот, кто приглашает в Россию мигрантов. Неплохо было бы и думцев, лоббирующих завоз мигрантов в Россию, раскошелиться... Тысяч хоть на пять за каждое правонарушение, так они, пожалуй, через пару месяцев останутся без всего, &quot;нажитого непосильным трудом&quot;...
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3 час.

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