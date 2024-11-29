Узбекистан «наехал» на Кремль? В России отказались от закона против мигрантов: они и дальше будут завозить свои семьи

АНГЕЛ АНГЕЛ Кто бы в этом сомневался, дальше чем сотрясать воздух и кормить народ обещаниями власть ни на что не способна... Подняли шумиху, чтобы больше занесли им диаспоры денег и все, свое благосостояние улучшили, сделали себе подарки к новому году , в содружестве м за счет диаспор, в ущерб интересам своего народа и предательства интересов России.... Ну ну добром это не кончится....

Илхом Умаров Раньше без мигрантов Россия как то жила. Привозить только по трудовым договорам, если они всё-таки нужны, но кто пригласил, тот пусть и платит государству все необходимые налоги и т.д. , но по-белому. И нужно регулярно проверять.