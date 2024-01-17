Историк из Франции: поражение НАТО на Украине помирит Россию и Германию

Global Look Press/imago-im/Sascha Steinach Крах НАТО на Украине сблизит и помирит РФ и Германию. Об этом заявил Journal du Dimanche историк, антрополог и эссеист из Франции Эммануэль Тодд, известный тем, что в 1976 году предсказал распад СССР в книге "Окончательный провал".
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