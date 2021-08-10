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В Саратове полицейские и общественники провели очередное мероприятие по профилактике мошенничества

Идею провести беседу с прихожанами Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» поддержал настоятель храма и он же руководитель епархиального отдела по взаимодействию с ГУ МВД России по Саратовской области иерей Алексий(Булеков).

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