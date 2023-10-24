Некоторым регионам РФ спишут долги за реализацию инвестиционных проектов

12 российских регионов получили возможность списать задолженности по бюджетным кредитам на сумму налоговых доходов, которая поступила от них в федеральный бюджет в прошлом году от реализации инвестиционных проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии