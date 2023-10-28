Сотрудники УМВД России по г. Орлу пресекли распространение особо крупной партии синтетических наркотиков на территории областного центра

Сотрудникам ОКОН УМВД России по г. Орлу поступила оперативная информация о том, что 24-летний житель Свердловского района может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств на территории областного центра.
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