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РБК СТИЛЬ

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Как завязать шарф: 15 способов и советы эксперта

Как завязать шарф: 15 способов и советы эксперта

С помощью эксперта разбираемся, как носить шарфы. Парижский узел Бафф С ремнем Бант Легкая небрежность Свободный узел Двойной узел Тройная подвеска Узел сзади Треугольник Вместо шапки Легкий объем Узкий шарф Шарф-накидка Два шарфа Материал прокомментировала Ася Соловьева, стилист и дизайнер, основатель дизайн-студии Asya Solovyeva 1.

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