Два этажа и маленькая тележка комфорта и скорости. ТМХ выпустит на сеть РЖД обновлённые двухэтажные вагоны для фирменной «Авроры» и не только

Тверской вагоностроительный завод (входит в АО «ТМХ») получил сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного cоюза 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава» на усовершенствованный двухэтажный вагон с местами для сидения модели 61-4492 и пассажирскую вагонную тележку модели 68-4120.
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