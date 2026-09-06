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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Маркиньоса 4 голевых в 7 турах РПЛ – он лучший ассистент «Спартака» в этом сезоне

Форвард «Спартака» Маркиньос отдал 4-й голевой пас в Альфа-Банк РПЛ с начала сезона. Бразилец ассистировал Данилу Пруцеву , открывшему счет на 21-й минуте матча 7-го тура против « Динамо » (1:2, первый тайм).

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