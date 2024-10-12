NASA планирует запустить аппарат к спутнику Юпитера

ациональное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не ранее 14 октября осуществит запуск аппарата к спутнику Юпитера Европе, чтобы установить, имеются ли там условия для жизни.
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