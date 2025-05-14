Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    🤔😬Указ дан сверху: ...
  • Alex Nемо
    Для этого жители должны организоваться и в пределах областей проголосовать за выход из казахстана и переход в Россию,...Указ дан сверху: ...
  • Alex Nемо
    Стоит вспомнить на чьей стороне был Пакистан и где тренировали духов в 1979-1989 годах. Для тех кто не знает, в Пакис...«Всё, что нажито ...

За всё надо платить, а за глупость и тупость тройной ценник

За всё надо платить, а за глупость и тупость тройной ценник

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. С 2022 года над Европой носится клич: “Свобода от российских энергоносителей!” Особенное усердие в напряжение глотки проявляют самые жадные до халявных энергоносителей - прибалтийские сявки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх