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В Киеве призвали переходить на биотопливо на фоне подорожания газа

В Киеве призвали переходить на биотопливо на фоне подорожания газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране необходимо найти альтернативу «дорогому природному газу».

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Van Van
Вопрос по фотке - это ж сколько энергии надо затратить чтобы из дров гранулы делать? Часть энергии той что имеется в дровах минус та энергия что потрачена на производство гранул, и результате вполне может оказаться минус, и вместо того чтобы топить дровами нужно еще и электроэнергию затратить, отрицательная экономия однако))

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