В Киеве призвали переходить на биотопливо на фоне подорожания газа

News Front - Новостной ФронтПолитикаВ Киеве призвали переходить на биотопливо на фоне подорожания газаПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране необходимо найти альтернативу «дорогому природному газу».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVVVan VanВопрос по фотке - это ж сколько энергии надо затратить чтобы из дров гранулы делать? Часть энергии той что имеется в дровах минус та энергия что потрачена на производство гранул, и результате вполне может оказаться минус, и вместо того чтобы топить дровами нужно еще и электроэнергию затратить, отрицательная экономия однако))Комментировать
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