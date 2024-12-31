БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Захаров
    Согласен с Ильдусом когдаж наш горант поймет что унижая Россиян плохо сказываеца на их имиджеДве затрещины ﻿
  • Eduard
    Сталин бы не церемонился с финиками!Пираты Балтийског...
  • Eduard
    Потому что вдруг военные суда Росмии куда-то пропали!Пираты Балтийског...

Чем 2024 год запомнится в Казахстане

Чем 2024 год запомнится в Казахстане

Сергей СМИРНОВ Тема смены часового пояса остается одной из самых обсуждаемых в республике. Постановлением правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан», на всей территории страны с 1 марта введен единый пятый часовой пояс (ранее в Казахстане действовали два).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх