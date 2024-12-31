Чем 2024 год запомнится в Казахстане

Сергей СМИРНОВ Тема смены часового пояса остается одной из самых обсуждаемых в республике. Постановлением правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан», на всей территории страны с 1 марта введен единый пятый часовой пояс (ранее в Казахстане действовали два).