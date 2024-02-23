Страна и люди
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Страна и люди

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В Петербурге задержан киллер, «по ошибке» убивший водителя адвоката

В Петербурге задержан киллер, «по ошибке» убивший водителя адвоката

В Санкт-Петербурге задержаны предполагаемые заказчик и исполнитель убийства водителя, которого застрелили «по ошибке» вместо его начальника - адвоката, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

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