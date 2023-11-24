Технолог предупредила о риске отравления при употреблении старого варенья

Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова предупредила о риске серьезного вреда для здоровья из-за употребления старого варенья.
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