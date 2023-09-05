Кисти Алексея Боголюбова приписали новую картину

Центр художественной экспертизы имени И.Е. Репина представил результаты многолетнего исследования картины Алексея Боголюбова «Приезд цесаревича Николая Александровича в Симбирск», которое подтвердило, что полотно принадлежит кисти художника.
Центр художественной экспертизы имени И.Е. Репина представил результаты многолетнего исследования картины Алексея Боголюбова «Приезд цесаревича Николая Александровича в Симбирск», которое подтвердило, что полотно принадлежит кисти художника.
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