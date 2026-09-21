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Царьград

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Узбекистан обогнал Россию: Мы нищаем, а они богатеют. Делягин поимённо назвал виновных в удушении страны

Узбекистан обогнал Россию: Мы нищаем, а они богатеют. Делягин поимённо назвал виновных в удушении страны

Пока в Омске за 1,2 тысячи рублей ищут "имитаторов бурной деятельности" к приезду губернатора, а школа не может достроиться два года, Росстат рисует рост ВВП.

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